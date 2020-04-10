SAÜ'den sağlık çalışanlarına destek
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversiteye bağlı yurtlarda kalan sağlık personeline içinde çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketlerinin ulaştırıldığını belirtti.
10.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:02
Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrenci yurtlarında misafir edilen sağlık çalışanlarının sayısının 100'e yaklaştığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca sağlık çalışanlarına kaldıkları odalarda ilgili her türlü desteğin sağlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Fatih, Güncel