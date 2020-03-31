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SAÜ'den YÖK'e Uzaktan Eğitim Merkezi kurma önerisi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitim kararı alan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuru yapan Sakarya Üniversitesi (SÜ), YÖK bünyesinde ulusal kapsamda Uzaktan Eğitim Merkezi kurma teklifinde bulundu.

31.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:31
SAÜ'den YÖK'e Uzaktan Eğitim Merkezi kurma önerisi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uzaktan eğitim kararı alan Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) başvuru yapan Sakarya Üniversitesi (SÜ), YÖK bünyesinde ulusal kapsamda Uzaktan Eğitim Merkezi kurma teklifinde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle tüm dersleri canlı yayınlayan Sakarya Üniversitesi, YÖK'e ulusal kapsamda Uzaktan Eğitim Merkezi kurma teklifinde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "YÖK aldığı kararla tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Bu kararın ardından Sakarya Üniversitesi, 23 Mart itibariyle tüm programlarda uzaktan eğitime geçen ve bunların tamamını canlı yayınla yapabilen belki de tek üniversite oldu. Sakarya Üniversitesi web temelli uzaktan eğitim teknolojilerini geliştiren ve ilk uygulayan üniversitedir. 2000'li yılların başından beri bu teknolojiler hem geliştiriliyor hem de tüm alanlarda uygulanıyor" dedi.

'TÜM ÜNİVERSİTELERİ UZAKTAN EĞİTİM PORTALINDA BİR ARAYA GETİREBİLİRİZ'

YÖK'e merkezi bir uzaktan eğitim sistemi kurma önerisinde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Fatih Savaşan, şöyle konuştu:

"1 haftalık bilançomuza baktığımızda; toplamda 2 bin 415 öğretim üyemiz 3 bin 683 canlı ders yayını yaptı ve 93 bin 824 öğrencimiz bu derslere katılım sağladı. Toplamda 2 bin 804 adet doküman da yine web ortamına aktarıldı. Dolayısıyla, her öğrencimiz en az 1 defa canlı derslerden faydalanmış oldu. Bu kriz dönemlerini bizler fırsata çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden üniversitemizin bu tecrübesini Türk yüksek öğretimine yaygınlaştırma isteği ile Yükseköğretim Kurulu'na bir öneride bulunduk. İnternet temelli uzaktan eğitim teknolojilerini Türkiye'ye yayabiliriz. Biz buna başlık olarak 'Uzaktan Eğitim Merkezi' ismini verdik. Tüm üniversiteleri uzaktan eğitim portalında bir araya getirebiliriz. Her üniversite kendi içeriklerini üretebilir, hocaları kendi derslerini açabilir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Koronavirüs, Güncel
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