SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni eğitim sezonuna hazır

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarını tamamladı.

Dekan Prof. Dr. Hakan Akın, yazılı açıklamasında, fakültelerini tercih eden öğrencilerin dünya standartlarında eğitim alacağını, fiziki altyapıları tamamladıklarını belirtti.

Yeni gelecek 70 öğrenciyle beraber toplamda 130 öğrenciye hizmet vereceklerini bildiren Akın, "Diş hekimliği alanında yetkin 12 akademik personelle hem eğitim hem de klinik hizmeti veriyoruz. Şehirle iç içe olmamız ve klinik hizmetlerinde bulunmamız dolayısıyla öğrencilerimiz kendilerini iş yaşamına bir adım önde hazırlamaya başlıyor. Bizi tercih eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyor, kendileriyle tanışmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın, fakültenin çok kısa zamanda büyük işlere imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim ve klinik hizmetlerini bir arada yürüterek ağız, diş ve çene radyolojisi, diş ve çene cerrahisi, çocuk diş hekimi, ortodonti, protetik diş tedavisi, periodontoloji, endodonti alanlarında hizmet veriyoruz. Kuruluş aşamasındaki hedeflerimizi tamamlamış durumdayız. Hastalarımızı öğrenciler ya da asistanlar değil, bizzat hocalarımızın kendisi muayene ediyor. Bunu da bizi diğer hastanelerden ayıran en önemli fark olarak düşünüyorum."

Kaynak: AA