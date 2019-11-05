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SAÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği yapıldı

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak eğitim faaliyetleri konusunda iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

05.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:00SAÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği yapıldı
Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ortak eğitim faaliyetleri konusunda iş birliğine yönelik protokol imzalandı.

Serdivan Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesinde, SAÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş arasında ortak eğitim faaliyetleri konusunda protokol imzalandı. İmzalanan protokol töreninde SAÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kerem Cenk Yılmaz ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Salih Güvendi de hazır bulundu. Protokole göre ortaklaşa belirlenen eğitim konularında seminer, kurs, söyleşi, atölye çalışmaları gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi amaçlanıyor.

Gerçekleşen protokolün 2019 yılında Türkiye genelinde rol model olan ikinci önemli protokol olduğunu belirten Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, "Milli kültürümüzün en önemli yapı taşlarından olan halk oyunlarımızın gelecek nesillere aktarılıp yaşatılmasını amaçlıyoruz. Protokol ile Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümü öğretim elemanları, Sakarya ilinde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlere eğitim verecek. Bu sayede Türk halk oyunları alanında farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

2019'un Mayıs ayında imzaladıkları ilk protokole ilişkin bilgi veren Sazak, "Güzel sanatlar liseleri bünyesinde Türk Halk Oyunları bölümü açılabilmesi için öğretim programının yazılmasına yönelik iş birliği protokolü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Halk Oyunları Federasyonu ve SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından imzalandı. Bu protokol Türk halk oyunları alanı için ilk olma niteliğini taşımaktadır. Güzel sanatlar liselerinin bulunduğu diğer illerde de Türk halk oyunları bölümünün açılabilmesi için rol model olmuştur" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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