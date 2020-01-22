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SAÜ personeline aile içi iletişim eğitimi verildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce personele yönelik aile içi iletişim eğitimi düzenlendi.

22.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:11SAÜ personeline aile içi iletişim eğitimi verildi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce personele yönelik aile içi iletişim eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Fuat Sezgin Salonu'nda gerçekleşen eğitime, Doç. Dr. Yusuf konuşmacı olarak katıldı.
İnsan ilişkilerini tanımlayarak konuşmasına başlayan Genç, kadın-erkek ilişkisini ve eğitimin ana konusu olan aile kavramını detaylandırarak anlattı.
Katılımcılara soru yönelterek ebeveynlik rolünü sorgulamalarını sağlayan Genç, çocuk büyütülmesinde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.
Ebeveynlerin çocuklarını ve çocukların ebeveynlerini anlama eşiklerinin neler olduğunu grafik üzerinde aktaran Genç, ebeveynlerin sağlıklı aile içi iletişim için neler yapması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Sakarya Üniversitesi, Fuat Sezgin, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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