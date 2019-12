SAÜ Rektörü Savaşan, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektör Savaşan, üniversite adayı öğrencilere hedeflerini çizmeleri ve ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.Öğrencilerin netice ne olursa olsun onunla yetinmeyi bilmeleri gerektiğini aktaran Savaşan, "Yeni hedefler çizme konusunda da teorik arka plana sahip olmalıyız çünkü her nesle bizim bilmediğimiz misyon, yaratıcı tarafından da tanınmış olabilir. Hepimiz rolümüzü oynuyoruz. Her dönemin kendine özel imkanları olduğu gibi aynı zamanda dezavantajları da olabiliyor. Dolayısıyla alınacak mesafeyi imkanlarla ve imkansızlıklarla birlikte değerlendirerek, hem bireysel başarıyı hem de temsil ettiğimiz kesimin başarısını ölçebiliriz." ifadelerini kullandı.Savaşan, tecrübeli kişilerin tavsiyelerinin dinlenmesi gerektiğini ancak her dönemin kendi şartları olduğunu vurgulayan Savaşan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçmişin tecrübesi önemli fakat belli bir yere kadar çünkü geçmişte de güzel insanlar, başarılar, başarısızlıklar vardı. Ama şimdi de var, dolayısıyla Asr-ı Saadet dönemindeymiş gibi 'bundan 20-30 yıl önce neydik?' cümlesi doğruyu pek fazla yansıtmıyor. İmkanlarımız kısıtlıydı, imtihanımız biraz farklıydı ve dolayısıyla o imtihan farklılığı içerisinde yapılamayan bazı şeyleri, sanki o dönemde yaşayanların bir özelliği gibi takdim ediyoruz. Bu yüzden aşırı nostaljiye prim vermememiz lazım. O dönemin imkanları farklı, bu dönemin imkanları farklı. Ama şu mecburiyetimiz var; misyonumuzu, bireysel olarak ülkeyi ve insanlığı daha iyiye taşıyacağız."