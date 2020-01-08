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SAÜ ve AGDAŞ yerli "gaz durdurucu" üretti

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ (AGDAŞ) iş birliğiyle, doğal gaz servis hatlarının kopması veya hasar görmesi durumunda ortaya çıkan aşırı doğal gaz akımını durduracak bir ürün geliştirildi.

08.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:16SAÜ ve AGDAŞ yerli
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Gaz Dağıtım AŞ (AGDAŞ) iş birliğiyle, doğal gaz servis hatlarının kopması veya hasar görmesi durumunda ortaya çıkan aşırı doğal gaz akımını durduracak bir ürün geliştirildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ödüle layık görülen "gaz durdurucu"nun tanıtımı için tören düzenlendi.
AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir, burada yaptığı konuşmada, yerli üretim gaz durdurucunun 22 aylık bir çalışmayla imal edildiğini söyledi.
Böylece, yurt dışından satın alınan bir ürünü Türkiye'de üretilebilir hale getirdiklerine işaret eden Demir, "Çok basit görünen bir şey için belki 5'te bir maliyetle Türkiye'ye kazanım sağlandı. Bu, hocalarımızın çok değerli çalışmaları ve katkıları sayesinde oldu." dedi.
SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da "Herhangi bir Ar-Ge ticarileşmeye ulaşırsa aslında çok daha fazla değer üretilmiş oluyor. Bir taraftan ihracatı artırma, öbür taraftan ithalatı azaltma gibi bir fonksiyon icra ediyorsa, bu bizi daha iyi bir neticeye ulaştırmış oluyor. Bu tip çalışmalar üniversitemizde devam edecek." diye konuştu.
AGDAŞ Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Yağan da ürünün, sokak şebekelerinin bina bağlantılarına olan servis hatları üzerinde yapılan çalışmalar sırasında hattın kopması veya hasar görmesi nedeniyle açığa çıkan aşırı gaz akımını kestiğini ifade etti.
Ürünün, hem can güvenliği hem de açığa çıkacak gazın bertaraf edilmesi noktasında son derece faydalı olduğunu dile getiren Yağan, "Bu ürünün yerlileştirilmesiyle maliyette önemli düşüş olmuştur. Seri üretimde belki bu maliyet daha da düşecek." dedi.
Tören sonunda Rektör Savaşan ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerine katkılarından dolayı hediye takdim edildi.

Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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