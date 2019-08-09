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SAÜDAK Hafif Arama Kurtarma Eğitimini tamamladı

Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK) Hafif Arama Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamladı.

09.08.2019 16:09 SAÜDAK Hafif Arama Kurtarma Eğitimini tamamladı
Sakarya Üniversitesi Gönüllü Doğal Afet Arama Kurtarma Birimi (SAÜDAK) Hafif Arama Kurtarma Eğitimini başarıyla tamamladı.

Temel Afet Eğitim, Yangınlara Müdahale ve İlk Yardımcı Eğitiminin ardından SAÜDAK ekibi, 10-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sakarya AFAD Müdürlüğü'nün Sapanca'da bulunan uygulamalı eğitim alanında Hafif Arama Kurtarma Eğitimini tamamladı. Eğitimin ilk gününde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeler ile arama kurtarma malzemeleri hakkında geniş bilgi alan SAÜDAK ekibi, eğitimin ikinci gününde ise arama kurtarma malzemelerinin türlerini, kurulumlarını ve kullanımlarını uygulamalı olarak deneyimledi. Eğitimin üçüncü ve son gününde ise timlere ayrılan ekip, 4 farklı tür enkaz altında yerleştirilmiş kazazedeleri arama ve akabinde kurtarma tatbikatını yaparak 3 günlük eğitimi başarıyla tamamlamış oldu. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Sapanca, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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