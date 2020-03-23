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Saudi Aramco'dan Kovid-19 önlemleri açıklaması Açıklaması

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Üst Yöneticisi Amin Nasser, koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol piyasası üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla önlemler aldıklarını bildirdi.

23.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:52
Saudi Aramco'dan Kovid-19 önlemleri açıklaması Açıklaması
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Üst Yöneticisi Amin Nasser, koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel petrol piyasası üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla önlemler aldıklarını bildirdi.
Nasser, "İşlerimizin her alanda devamlılığını sağlayacak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin enerji ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılayacak acil durum ve önlem planları geliştirdik." ifadesini kullandı.
Nasser, Suudi Arabistan resmi ajansına (SPA) yaptığı açıklamada, piyasadaki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.
Şirket olarak, Kovid-19'a karşı önemli tedbirler aldıklarını aktaran Nasser, şunları kaydetti:
"Riskleri azaltmak, yükümlülüklerimizi mümkün olan en iyi şekilde yerine getirmek ve Kovid-19 salgınının önüne geçmek için tüm iş alanlarımızda kesintisiz önleyici planlar yapıyoruz. Bu zor zamanlarda enerji üretimi ve güvenilir tedarikle müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek şirketimizin temel esaslarındadır. Bu nedenle, işlerimizin her alanda devamlılığını sağlayacak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin enerji ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılayacak acil durum ve önlem planları geliştirdik."
Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, geçen hafta yaptığı açıklamada, birkaç ay içinde ülkenin petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracaklarını bildirmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Ekonomi

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