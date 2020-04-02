SAÜEAH'ta annelere online emzirme danışmanlığı hizmeti başladı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği Emzirme Danışmanlığı Polikliniği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde kalan anneler için ücretsiz online danışmanlık hizmeti başlattı.SAÜEAH'tan yapılan açıklamaya göre, hastanelerinde doğum yapmış ve ardından takibi yapılıyor olması koşulu aranmaksızın sunulan online hizmetten anne sütü ve emzirme konusunda danışmanlık almak isteyen tüm vatandaşlar yararlanabilecek.Buna göre vatandaşlar, bebeklerin ve çocukların hastalıklardan nasıl korunacağı, bağışıklıklarını nasıl güçlendireceği ve hastalık durumunda bebek emzirimi konularında ayrıntılı bilgi sahibi olabilecek.Hizmetten yararlanmak isteyenler "0544 475 59 50" nolu telefondan emzirme danışmanlığı almak için iletişime geçebilecek.Görüntülü veya yazılı mesajlar da tercihe bağlı olarak WhatsApp aracılığıyla aynı numaraya bildirilebilecek.

Kaynak: AA