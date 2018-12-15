MHP Bartın İli Merkez Kozcağız Belediye Başkan Adayı Savaş Buyurman Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Bartın İli Merkez Kozcağız Belediye Başkan adayını belirledi. Bartın İli Merkez Kozcağız Belediye Başkan adayı Savaş Buyurman oldu. Peki, Savaş Buyurman kimdir?

SAVAŞ BUYURMAN KİMDİR?

Buyurman, 25 Temmuz 1974 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kozcağız beldesinde tamamlayan belediye başkan adayı, Kozcağız'da ticaret hayatına başlayarak esnaflık yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP adayı olarak il genel meclis üyeliğine seçildi. Türkiye Masterler Futbol Federasyonu üyeliği yaptı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Evli ve 2 çocuk babası Savaş Buyurman, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 27. Dönem Milletvekili Adayı oldu. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Bartın İli, Merkez Kozcağız Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.