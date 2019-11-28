Haberler » Güncel » Savaş çocuklarının 'savaş' oyunu - Haber

Savaş çocuklarının 'savaş' oyunu

Sinop'ta barınmakta olan Afgan uyruklu ailelerin küçük çocuklarının mahallede oynadığı 'savaş' oyunu, mahallelileri duygulandırdı.

28.11.2019 14:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:24Savaş çocuklarının 'savaş' oyunu
'ta barınmakta olan Afgan uyruklu ailelerin küçük çocuklarının mahallede oynadığı 'savaş' oyunu, mahallelileri duygulandırdı.

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Afgan uyruklu yaklaşık 6 yaşlarında olduğu bilinen iki çocuk, mahallede oynadığı savaş oyunu ile görenleri hüzünlendirdi. Çocukların oyununu fotoğraflayan mahalleli, bu yaştaki çocukların kaçtıkları savaştan etkilendiğini, bilinç altına savaşın yerleşmiş olabileceğini ifade ettiler.

Sinop Camikebir Mahallesi Tophane Sokak sakinlerinden Havva Aksu, fotoğrafladığı çocuklar ile Türkçe bilmedikleri için anlaşamadıklarını belirterek, "Mahallemizde barınan Afgan ailelerin çocukları. Türkçe bilmiyorlar, bu sebeple pek konuşamıyoruz. Okula gitmediği için çocuklar da dil öğrenememiş henüz. Yaklaşık 6 yaşlarında olduklarını tahmin ediyoruz. Gündüz saatlerinde mahalleye çıktığımda fark ettim bu çocukları. Biraz izledikten sonra savaş oyunu oynadıklarını fark ettim. Plastik bir borudan tüfek yapmışlar, duvarın köşesine saklanarak karşıya ateş ediyor gibi bir oyun yapıyorlar. Çok duygulandım onları o şekilde görünce. Bu yaşlardaki erkek çocuklar savaş oyunu oynar fakat bunlarınki daha farklı. Tıpkı gerçek bir asker gibi duvara saklanıyor, kafasını uzatıp karşıyı gözetliyor ve borudan yaptığı tüfekle ateş ediyorlar. Bana göre bilinçaltına, kaçtıkları ülkesinde yaşadıkları savaş ortamı yerleşmiş olmalı ki yıllar sonra bu şekilde oyun oynuyorlar. Beni fark edip gülümsediler bana. Gerçekten çok duygulandım. Bu yaştaki çocukların savaş ortamında büyümesi, onları kötü etkilemiş olmalı. Dileriz ki bir an önce bu savaşlar son bulur, bu çocuklar sağlıklı şekilde yetişir" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:30 Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor
16:30 Kilis'te Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek adına müzik dinletisi
16:30 Husumetlilerine tüfekle ateş ettiği öne sürülen zanlı iki avukatı yaraladı
16:30 Kosova Büyükelçisi Dugolli, Erdoğan'a güven mektubu sundu
16:30 Terör örgütünün saldırısına maruz kalan Suriyeli köylüler Türk askerine minnettar
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
15:00 Oyuncu Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
22:11 Erman Toroğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu!
28.11.2019 16:30:54