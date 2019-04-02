Savaş Dinçel'in 77'Nci Yaşı Baba Sahne'de

1 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Baba Sahne'de gerçekleşen özel davete Dinçel'in ailesinin, yakın dostlarının ve öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Sumru Dinçel, Haldun Dormen, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora, Özge- Şevket Çoruh, Zuhal Olcay- Mazlum Çimen, Gani Müjde, Ozan Güven, İlker Ayrık, Günay Karacaoğlu, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Ömür Arpacı, Emre Karayel, Nazlı Tosunoğlu, Betül Demir, Ahmet Saraçoğlu, Caner Güler, Fırat Doğruloğlu, Cem Cücenoğlu, Anta Toros, Özen Yula, Rıza Sönmez, Ruhi Sarı gibi isimler katıldı. 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde Şamil Yılmaz En İyi Oyun Yazarı, Yiğit Serdemir En İyi Yönetmen, Nezaket Erden En İyi Kadın Oyuncu, Murat Akkoyunlu ise En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Sevilen oyuncu Şevket Çoruh'un da ustası olan ve 2007'de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel'in 77. doğum günü; Çoruh'un büyük emek harcayarak tamamen kendi yatırımıyla kurduğu ve "Kendimizi yetim hissetmemek için" "Baba Sahne" adını verdiği Baba Sahne'de Savaş Dinçel Salonu'nda kutlandı. 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nin de sahiplerini bulduğu gecenin sunuculuğunu, yine Dinçel'in eski öğrencilerinden biri olan İlker Ayrık üstlendi.

Savaş Dinçel'in eşi Sumru Dinçel, Şevket Çoruh, eski öğrencileri, torunu ve torunları sayılan öğrencilerinin çocukları, bu yıl da sahnede bir araya geldiler. Öğrencileri sahnede, Savaş Dinçel'in "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan "Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir" şarkısını söylediler, ardından doğum günü pastası kestiler. Dinçel için özel olarak hazırlanan videonun gösterimi sırasında konuklar duygulu anlar yaşadılar.

Müjdat Gezen'in Savaş Dinçel ile anılarını paylaşmasının ardından, her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında verilen Savaş Dinçel Ödülleri de 12. kez sahiplerini buldu. En İyi Oyun Yazarı seçilen Şamil Yılmaz ödülünü Gani Müjde'den alırken; En İyi Yönetmen seçilen Yiğit Serdemir'e ödülünü Haldun Dormen takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Nezaket Erden ödülünü Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun elinden alırken, Murat Akkoyunlu'ya En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Zuhal Olcay verdi.

Kaynak: Bültenler