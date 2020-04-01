Savaş Dinçel kimdir? Savaş Dinçel nereli ve ne iş yapıyor? Savaş Dinçel neden öldü? Ekmek Teknesi'nin Nusret Babası Savaş Dinçel hayatı, biyografisi!
Ekmek Teknesi adlı meşhur dizide canlandırdığı Nusret Baba karakteri ile gönlülerimizde taht kuran Savaş Dinçel hakkında merak edilenler, hayatı eserleri ve oynadığı tiyatro, dizi ve filmler haberimizde.
Savaş Dinçel, 1 Nisan 1942 yılında İstanbul 'un Fatih ilçesinde doğdu. İlkokulu Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Tiyatro eğitimine İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başladı. Tiyatro eğitiminin yanı sıra amatör olarak karikatür çizmeye başladı. Tiyatrocu olarak ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne aldı. 1980 askeri darbesi sonucu sıkıyönetim ilanı ile İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan uzaklaştırıldı. Komünizm propagandası yapmakla suçlanan Dinçel ve Müjdat Gezen, 1983'te mahkemeye, birbirlerine kelepçelenerek götürülmüştür. İki arkadaşa, 1978'de Müjdat Gezen'in yazdığı, Savaş Dinçel'in resimlediği Çizgilerle Nâzım Hikmet kitabı nedeniyle 12 Eylül 1980 sonrasında dönemin ünlü 141 ve 159. maddelerinden haklarında dava açıldı. Bu dava nedeniyle tutuklanan Dinçel ve Gezen, 4 Haziran 1983 tarihinde İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne elleri birbirlerine zincirlenmiş olarak getirildi. O dönem cezaevlerinde zorunlu olan "tek tip" giysiler içinde olan iki dost, bileklerindeki kelepçeleri gizlemeye çalışmamış, aksine görünmesi için kollarını öne doğru çıkarmıştı. "Komünizm propagandası yapmak ve hükümetin manevi şahsiyetini tahkir etmek" iddiaları ile 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gezen ve Dinçel, bir süre tutuklu kaldıktan sonra beraat ettiler. Savaş Dinçel darbeden sonra Güldürü Eğitim Merkezi'nde karikatürist olarak çalıştı. Bir süre Günaydın gazetesinde karikatüristlik yaptı. Burada "Tonton" adlı karikatür bantlarını hazırladı. Danıştay'ın mesleğe iadesi kararını onaması ile birlikte Şehir Tiyatroları'nda tekrar çalışmaya başladı. İki tane karikatür sergisi açtı. "Çizgilerle Nazım Hikmet" adlı çizgi roman bir kitap hazırladı.
Ziya Öztan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinde İsmet İnönü'yü canlandırdı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, AST ve Münir Özkul ile birlikte çalıştı. Kuruluşundan itibaren MSM - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmış, kısa bir süre de Kadir Has Üniversitesi Konservatuvarı'nda "sahne takbikatı" dersi vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'ye olan büyük fiziki benzerliği nedeniyle sık sık İnönü'yü canlandırmıştır.
2002'de Nusret baba karakterini canlandırdığı dizi Ekmek Teknesi ile herkesin beğenisini kazanan oyuncu, mahallelinin her derdine derman olduğu gibi, insanların akıl danıştığı bir karakter profili çizmiştir. Mahallenin "bir bilen"i olan Nusret baba karakteri, zaman zaman muzipliği ile de izleyenleri güldürmüştür. Dizideki rolü itibarıyla fırıncı olan Nusrettin Somuncu, mahallelinin babasıdır ve "baba büyüksün" denilerek sevilmektedir. Sanatçı, bu rolü ile Türk halkının gönlünde önemli bir yere sahip olmuştur. Savaş Dinçel, oğlu Barış Dinçel'in belirttiği üzere, aynı zamanda bankamatik şifresi olarak kullandığı "1402" sayılı sıkıyönetim yasasına dayanılarak 12 Eylül 1980 döneminde uzaklaştırıldığı dönem dışında Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Bunun yanı sıra yan uğraş olarak çizim ve afiş işleriyle de ilgilendi.
SAVAŞ DİNÇEL NEDEN VEFAT ETTİ?
Savaş Dinçel, Sessiz Gemiler dizisinin çekimi sırasında rahatsızlanarak ciddi bir operasyon geçirdi. 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi ve aynı gün Memorial Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefatının, rahatsızlığından kaynaklı olduğu görüşünü doktoru yalanlamıştır. Vefat sebebi, "kardiak arrest" olarak açıklanmıştır. 21 Aralık 2007 tarihinde cenazesi İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verilmiştir.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Yaprak Dökümü: Yaşar Nuri Güntekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Hamlet 2001: William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000
Godot'u Beklerken: Samuel Becket - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye: Sait Faik Abasıyanık\Savaş Dinçel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1995
Müfettiş: Nicolay Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
Artiz Mektebi: Müjdat Gezen - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1988
Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
Evleme: Nicolay Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Vişne Bahçesi: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987
On İki Öfkel Adam: Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983
Montserrat: Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Sultan Gelin: Cahit Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Küçük Prens: Antoine de Saint-Exupéry - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1967
Kocadağlar Ağası: Sabahattin Engin - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Cyrano de Bergerac: Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967
Bozuk Düzen: Güner Sümer - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
Yosma: Ruzante - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
Vlademir Komarov: İstanbul Şehir Tiyatrosu
YAZDIĞI OYUNLAR
Uçurtmanın Kuyruğu
Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye
Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye
Çok Orijinal Bir Oyun
Çizgi roman ve karikatür albümleri
Çizgilerle Nâzım Hikmet
Çoksesli
YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Fareli Köyün Kavalcısı: Adrian Mitchell - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kuyruklu Yıldız Altında: Hüseyin Rahmi Gülpınar/Güner Sümer - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994
Küçük Prens: Antoine de Saint-Exupéry - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Yolcu: Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976
Suçsuzlar: M.Roli\V. Vincenzoni - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976
OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Sessiz Gemiler
Hatırla Sevgili
Bir İhtimal Daha Var
Esir Kalpler
Eve Dönüş
Sevda Çiçeği
Can
Bir Salkım Üzüm
Ölümüne Sevdalar
Peki Olur Şekerim
Kurtlar Vadisi
Abdülhamit Düşerken
Ekmek Teknesi
Çemberler
Sinekli Bakkal
Bizi Güldürenler
Abuzer Kadayıf
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
Cumhuriyet
Ağır Roman
Azmi
Oğlum Adam Olacak
Çözülmeler
Kurtuluş
Bizimkiler
Ateşböceği
Homoti
Merdoğlu Ömer Bey
Aşık Oldum
Kızlar Sınıfı
Üç İstanbul
Hababam Sınıfı Güle Güle
İttihat Ve Terakki
Gül Hasan