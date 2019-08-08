Savaş geldiğinde hayvanları kim kurtaracak?

1939 yılının ağustos ayıdır ve İngiltere savaşın eşiğindedir. Londra'da çocukları kırsal bölgelere tahliye etme hazırlıkları başlamıştır. On iki yaşındaki Tilly çok sevdiği köpeğini, en iyi arkadaşı Rosy ise biricik kedisini yanında götüremeyeceğini öğrenir. Daha da kötüsü, hayvanlarını, şehrin diğer bütün evcil hayvanlarıyla birlikte veterinerde uyutacaklardır. Bunu kabul etmeyen iki arkadaş harekete geçerler ve hayvanlarını ormandaki bir kulübede saklamaya karar verirler. Öteki çocuklar bunu keşfettiklerinde kendi hayvanlarını da buraya getirirler. Böylece kulübe, acil durum hayvan sığınağına dönüşür.

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Orman gece hazırlığını şimdiden tamamlamıştı. Karanlık birikintiler ağaç diplerine çoktan musallat olmuştu olmasına ama yetişkinlerden uzakta bir yerde onlardan saklanıyor olmak Tilly'ye bir şekilde kendini güvende hissettirmişti. Kaynayan sıcak suları, çılgın gök gürültüleri ve şimdilerde sakin güneşli günleriyle bütün yaz, gitgide yaklaşan savaşın da etkisiyle oldukça uğursuz geçmişti. Şayet daha erken haber alabilmiş olsalardı daha iyi bir plan yapabilirlerdi aslında. Ama Tilly'nin tek istediği güzel kulübelerinde oyunlar oynamaktı. Birtakım endişeler ve birçok hayvanın sorumluluğu eğlencenin bir kısmını alıp götürmüştü. Fakat şimdi önlerinde uzanan güzel gecenin etkisiyle, endişelerin getirdiği tüm yükün omuzlarından kalktığını hissetti. 'Çok eğleneceğiz bu gece Bonny Bonbon. Hadi gel!'

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Miriam Halahmy

Şair ve yazar Miriam Halahmy, eserlerinde çocuklar ve gençler için farkındalık yaratan konulara değiniyor. Bugüne dek dört romanı, üç şiir seçkisi ve eğitsel kitapları yayımlandı. Hidden adlı gençlik romanı "Sunday Times" tarafından haftanın kitabı seçildi ve Carnegie Medal'a aday gösterildi. Miriam Halahmy PEN İngiltere aracılığıyla, kendi öykülerini yazmak isteyen mülteciler için yazı atölyeleri düzenliyor.