Savaş Kalaycı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Karaman belediye başkan adayı Savaş Kalaycı oldu. MHP adayı Savaş Kalaycı, Karaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Karaman belediye başkan adayı Savaş Kalaycı ile ilgili seçim sonuçları ve Karaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Karaman belediye başkan adayı Savaş Kalaycı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karaman aday yarışı ve Karaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karaman Seçim Bilgileri

Karaman belediyesi için toplam sandık sayısının 341 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 340 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karaman belediyesi için katılım oranının ise % 85,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karaman toplam seçmen sayısının ise 108.660 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 93.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Karaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Savaş Kalaycı, Karaman yarışında % 39,56 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Savaş Kalaycı toplamda 35.829 adet oy sayısına ulaştı.

Savaş Kalaycı Kimdir?

Aslen Karamanlı olan Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniğinde görev yapıyor. Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Belediye Başkan adayı Savaş Kalaycı, 5 üniversite bitirdi ve yüksek lisansını ise 'Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma' konuları üzerine yaptı. Savaş Kalaycı, 2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Karaman Belediye Başkan adayı gösterildi.

MHP Karaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.