Savaş Karabulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL AVCILAR belediye başkan adayı olan Savaş Karabulut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL AVCILAR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Savaş Karabulut isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL AVCILAR adayı Savaş Karabulut kimdir? Bağımsız İSTANBUL AVCILAR adayı Savaş Karabulut yüzde kaç oy aldı?

Savaş Karabulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL AVCILAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Savaş Karabulut AVCILAR ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. AVCILAR ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Savaş Karabulut adlı Bağımsız adayı toplamda 151 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL AVCILAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.