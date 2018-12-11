Savaş Kılıç Aday Adayı Oldu

KILIÇ, SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNİ BİLİYORUZ

Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanı Yusuf Aksu'ya başvuru evraklarını teslim eden Kılıç, ''Yaşadığım bölge olan Emek Mahallesinde geçmişten bugüne gelen sorunları çok iyi biliyorum. Sorunların çözümü yerine, bölge halkımızın ranta kurban edilmek istenmesini de çok iyi biliyorum. Bu vesileyle Çayırova halkına hizmet için partimden aday adaylığı başvurusunda bulundum. İlçemiz ve şahsım adına hayırlı olur inşallah'' dedi. Kılıç'a Emek mahallesi sakinleri de başvurusunda yoğun destekte bulundu.

SAVAŞ KILIÇ KİMDİR

1979 Ardahan doğumlu olan Kılıç, Evli ve 3 çocuk babasıdır. Çayırova EMEK Mahallesinde ikamet etmektedir. Saadet Partisi Emek Mahallesi temsilciliği yapan Kılıç, birçok sosyal yardımlaşma derneklerinde yöneticilik yaptı. Hali hazırda Emek Mahallesinde Eczacılık yapmaktadır.