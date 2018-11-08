Savaş mağduru çocuğa yardım eli

- 8 yaşındaki Amir Karsa'yı evinde ziyaret eden sağlık ekipleri ve Kızılay
görevlileriHemşire anne Kamer Enver ile röportaj Reyhanlı
Devlet Hastanesinde 8 yaşındaki Amir Karsa'nın göz muayenesinin yapılmasıSavaş mağduru çocuğa yardım eli Suriye
'de bombalı saldırıda görme yetisini büyük ölçüde kaybeden 8 yaşındaki Amir Karsa'ya, İl Sağlık Müdürlüğü
ve Türk Kızılayı
sahip çıktı Türk Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz: "Amir Karsa'nın ilk muayenesi Reyhanlı Devlet Hastanesinde yapıldı. Çocuğumuzun tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Tüm süreci Kızılay olarak üstlendik"Suriye'nin Doğu Guta bölgesine Esed rejimi tarafından savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda görme yetisini büyük ölçüde kaybeden 8 yaşındaki Amir Karsa'ya tedavisi için yardım eli uzatıldı.
Ailesiyle Hatay
'ın Reyhanlı ilçesine sığınan ve yeniden görebilmenin hayalini kuran Karsa'nın tedavisi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı yetkilileri harekete geçti.
Karsa'yı evinde ziyaret eden sağlık ekipleri ve Kızılay görevlileri, çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Daha sonra Reyhanlı Devlet Hastanesinde göz muayenesi yapılan Karsa'nın tedavi süreci başlatıldı. Amir Karsa'ya Kızılay tarafından oyuncaklar da hediye edildi.
Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının, Karsa'nın haberini sosyal medya hesabından paylaşması üzerine durumdan haberdar olduklarını söyledi.
Çocuğun ilk muayenesinin yapıldığını dile getiren Akgündüz, "Çocuğumuzun tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Tüm süreci Kızılay olarak üstlendik." dedi.
Hemşire anne Kamer Enver de evladının sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, "Evladımın yardımına koştular. Allah hepsinden razı olsun. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Suriye,Reyhanlı,Kızılay
08 Kasım 2018 Perşembe 17:51