Savaş mağduru Somalili yetimlere Türkiye'den yardım eli

ADDİS Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu ile Deniz Feneri Derneğince yürütülen "Yetimlerle İftar Programları" kapsamında Etiyopya'da kalan savaş mağduru Somalili yetimlere yönelik etkinlik yapıldı.
Etiyopya'nın sınıra yakın Somali Bölgesi olarak adlandırılan Dire Dawa kentinde Zehra Emel Yetim Merkezinde kalan savaş mağduru Somalili yetimler için Türkiye'deki hayırseverlerden temin edilen adak kurbanları kesildi. Yetimhane bahçesinde kurulan yer sofrasında, kurban etlerinden yapılan yemeklerle iftar açıldı. Yetimlere bayram harçlığı ve çeşitli hediyeler dağıtan platform üyeleri, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı, ilahiler söyledi.
Programa katılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Etiyopya ile tarihi geçmişe sahip olduğunu, bölgeye huzur ve barış getiren Osmanlı'nın izlerinin burada bulunduğunu dile getirdi.
Bölgedeki savaş nedeniyle Somali'den Etiyopya'ya göç yaşandığını anlatan Cevheri, şunları belirtti:
"Ziyaret ettiğimiz yetimhanede, savaş mağduru Somalili yetimler bulunuyor. Emperyalist güçler her yerde olduğu gibi burada da kardeşleri birbirine düşürerek, kardeş kanı akıtmışlar. Burada ciddi anlamda bir mağduriyet yaşanıyor. Bizler Türkiye olarak dünyanın neresinde olursa olsun bir mağdur ve mazlum varsa el uzatmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımızla iftar yaptık ve bayram harçlık dağıttık. Bu bölge Türkiye'den çok şeyler bekliyor. Biz de bunun bilincinde çalışmalar yürütüyoruz.".
Platform Başkanı Osman Gerem de yetimlerin bütün Müslümanların emaneti olduğunu, bu nedenle herkesin yetimlere sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Yetimhanenin bulunduğu bölgenin, yoksulluğun zirve yaptığı bir yer olduğunu anlatan Gerem, "Burada çok büyük acılar ve dramlar yaşanıyor. Yetimler çok zor durumda. Buradaki yetimler ve aileler, Müslümanların yardımlarıyla hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bizler de emanet aldığımız hayırları bu yetimlere ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ailesini savaşta kaybeden 12 yaşındaki Muhammed Musa Ömer, yetimhanede Müslümanlardan gelen yardımlara hayatlarını sürdürdüklerini belirterek, yardımda bulunan Türk hayırseverlere teşekkür etti.
10 yaşındaki Muhammed Yusuf Ahmet, yetimhanede yıllardır kaldığını, burada aldığı eğitimle ileride doktor olmayı istediğini ifade etti.
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Kaynak: AA