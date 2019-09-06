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Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde savunma sanayi anlatıldı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" katılımcılarına, ASELSAN ve savunma sanayi haberciliği hakkında bilgi verildi.

06.09.2019 18:46
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" katılımcılarına, ASELSAN ve savunma sanayi haberciliği hakkında bilgi verildi.
Eğitim programı kapsamında, ASELSAN Kurumsal İletişim Sorumlusu İbrahim Bilekli, AA Konferans Salonu'nda sunum yaptı.
Türkiye'de savunma sanayi ve haberciliğinin gelişim sürecini ve detaylarını aktaran Bilekli, habercilerin sorularını da yanıtladı.
Bilekli'ye sunumunun ardından AA'nın yayınladığı kitaplardan hediye edildi.
Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde savunma sanayi anlatıldı

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı, Güncel

Kaynak: AA

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