20 Kasım 2018, 14:05
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Savaş Özdemir Albüm İçin Çalışmalara Başladı

Savaş Özdemir Albüm İçin Çalışmalara Başladı

ATV'de yayınlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin efsane karakteri Tipi'ye hayat veren ünlü oyuncu Savaş Özdemir setten arta kalan zamanlarını albüm çalışması için müzik stüdyosunda geçiriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin sevilen ve en çok ilgi çeken karakteri Tipi'yi canlandıran ünlü oyuncu Savaş Özdemir albüm çalışması için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl çıkarmayı planladığı ve 5 şarkıdan oluşan albüm için dizinin çekimlerinden arta kalan zamanlarını müzik stüdyosunda geçiren Özdemir, "Bu albümü geçtiğimiz yıl çıkarmayı düşünüyordum. Planlamada bazı değişiklikler oldu. Kısmet olursa albüm çalışmamız 1-2 aya çıkmış olacak" dedi.

Savaş Özdemir, dizinin 54.bölümünde halk ozanımız Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirmiş video youtube da en çok tıklananlar arasına girmişti.

Savaş Özdemir
20 Kasım 2018 Salı 14:05