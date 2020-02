Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi karakterini canlandıran Savaş Özdemir'in 2008 yılında Hollywood filminde oynadığı ortaya çıktı. Oyuncunun filmde İngilizce konuşması ise dikkatlerden kaçmadı.

FİLMDE RİYAD KARAKTERİNİ OYNADI

Usta oyuncu Savaş Özdemir çekimleri Amerika, Cezayir, Suriye ve bir kısmının Türkiye'de çekildiği Jack Hunter And The Quest For Akhenaten's Tomb filminde Riyad karakterini canlandırdı. Filmde hazine kaçakçısını canlandıran Savaş Özdemir aksiyon sahnelerini de başarılı şekilde tamamladı. Hem Amerikalı arkeolog hem Rus mafyasının peşinde olduğu Riyad karakterini canlandıran Özdemir'in filmde amerikan aksanlı İngilizce konuşması dikkat çekti. Tamamı İngilizce olan aksiyon filmi eleştirmenlerden tam not aldı.

Filmin başrollerini Ivan Sergei (Jack Hunter), Joanne Kelly (Nadia Ramadan) Thure Riefenstein (Albert Littmann) Susan Ward (Liz), Mario Naim Basil (Tariq) oynuyor.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Jack Hunter maceracı bir arkeolojisttir. Arkeolojide okurken Profesörü Fredrick Shaffer ona akıl hocalığı ve babalık yapmıştır. Profesör Suriye'de Ugaritlerden kalma bir hazine olduğunu düşünmektedir ve bu hazineyi bulabilmek için Ugarit metinlerini çok iyi tercüme edebilen bir tercümana ihtiyacı vardır. Ancak Jack orada bir hazine olduğuna inanmaz ta ki hocası bir cinayete kurban gidene kadar. Hocasını kimin, ne için öldürdüğünü bulmak amacı ile Suriye'ye gider.Ancak hazineyi arayan tek kişi kendisi değildir. Rus mafyası da işin içindedir.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide de rol aldı. Aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdüren Savaş Özdemir şu anda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide 'Tipi' karakterini canlandırıyor.