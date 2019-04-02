Savaş Sarı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP RİZE belediye başkan adayı Savaş Sarı oldu. TKP adayı Savaş Sarı, RİZE belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? RİZE belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP RİZE belediye başkan adayı Savaş Sarı ile ilgili seçim sonuçları ve RİZE belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP RİZE belediye başkan adayı Savaş Sarı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte RİZE belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. RİZE aday yarışı ve RİZE seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

RİZE Seçim Bilgileri

RİZE belediyesi için toplam sandık sayısının 216 olduğu belirlendi.

RİZE belediyesi için açılan sandık sayısının ise 216 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

RİZE belediyesi için katılım oranının ise % 76,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

RİZE toplam seçmen sayısının ise 67.952 olduğu belirlendi.

RİZE belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.109 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP RİZE Belediye Başkan Adayı Savaş Sarı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP RİZE belediye başkan adayı olarak gösterilen Savaş Sarı, RİZE yarışında % 0,32 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Savaş Sarı toplamda 155 adet oy sayısına ulaştı.

TKP RİZE belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.