Savaş Toraman Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL MALTEPE belediye başkan adayı olan Savaş Toraman isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL MALTEPE ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Savaş Toraman isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL MALTEPE adayı Savaş Toraman kimdir? Bağımsız İSTANBUL MALTEPE adayı Savaş Toraman yüzde kaç oy aldı?

Savaş Toraman Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL MALTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Savaş Toraman MALTEPE ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. MALTEPE ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Savaş Toraman adlı Bağımsız adayı toplamda 694 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL MALTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.