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Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

Belçika'da düzenlenen 'Sanicole Airshow' sırasında Ukrayna'ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu.

20.10.2019 10:52Savaş uçağı, hava gösterisinde pist kenarındaki görevlileri savurdu

Belçika'da düzenlenen 'Sanicole Airshow' sırasında Ukrayna'ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu. İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Belçika'daki 'Sanicole Airshow' sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu. O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-SU-27 jetinin hareket etmesi

-SU-27 jetinin motorundan yarattığı hava akımıyla 2 görevlinin savrulması



Ukrayna, Belçika, Güncel

Kaynak: DHA

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