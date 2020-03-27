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Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Savaş Vadisi filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Savaş Vadisi filmi hakkında Savaş Vadisi konusu, Savaş Vadisi özeti ve Savaş Vadisi oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Savaş Vadisi filminin detayları…

27.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:22
Savaş Vadisi filmi konusu nedir? Savaş Vadisi oyuncuları ve Savaş Vadisi özeti!

Savaş Vadisi filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Savaş Vadisi filmini izleyecek olanların merak ettiği Savaş Vadisi konusu nedir, Savaş Vadisi oyuncuları kimler ve Savaş Vadisi özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAVAŞ VADİSİ FİLMİNİN ÖZETİ

Savaş Vadisi, tek bir kurşun sıkmadan 75'e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından Desmond T. Doss (Andrew Garfield ) da birçok Amerikalı gibi orduya katılmaya gönüllü olur. Ancak dindar bir Hıristiyan ve bir pasifist olan Doss, savaşta insan öldürmeyi ve herhangi bir şekilde silah kullanmayı reddetmektedir, onun yerine savaş alanında yaralıları kurtararak hizmet etmek istemektedir. Bu tavrı hem komutanları, hem de asker arkadaşları arasında ilk başta çok sert tepkiyle karşılanır, askeri mahkemeye bile çıkar. Ancak Doss, son derece sert bir eğitimden geçip, kendi hayatı pahasına silahsız bir şekilde savaş alanına gitmeyi çoktan göze almıştır. Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası'na layık görülen vicdani retçisi olan Doos'un gerçek yaşam hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmeni ise Mel Gibson...

SAVAŞ VADİSİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mel Gibson

Oyuncular: Andrew Garfield, Richard Pyros, Jacob Warner, Milo Gibson, Darcy Bryce

Tür: Drama, Tarih, Savaş

Yapım Yılı: 2016 (139 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Kasım 2016 Cuma

Senaryo: Robert Schenkkan, Andrew Knight

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Mel Gibson, Garfield, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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