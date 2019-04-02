Savaş Yener Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU SEBEN belediye başkan adayı olan Savaş Yener isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU SEBEN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Savaş Yener isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU SEBEN adayı Savaş Yener kimdir? BTP BOLU SEBEN adayı Savaş Yener yüzde kaç oy aldı?

Savaş Yener Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU SEBEN belediye başkan adayı olarak gösterilen Savaş Yener SEBEN ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. SEBEN ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Savaş Yener adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

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