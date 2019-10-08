Haberler » Güncel » 'Savaşa hayır' diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

"Savaşa hayır" diyen Yeşim Salkım, kendisine cevap veren astsubaya sert çıktı

Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatı çalışmaları devam ederken "Sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." diyerek tweet attı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, bölgede olan bir astsubay ile tartıştı ve engelledi.

08.10.2019 12:20

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatına 'savaşa hayır' diyerek desteklemediğini açıkladı. Bu paylaşımıyla tepki çeken Salkım, savaş konusunda bir astsubay ile tartıştı ve "Klavye delikanlısı" diyerek engelledi.

"SONUNA KADAR SAVAŞA HAYIR"

Son yıllarda yaptığı sivri çıkışlarla sürekli gündeme gelen Yeşim Salkım, güvenli bölge harekatı kapsamında Twitter hesabından attığı tweette "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." dedi.

"HAYIR DİYORSUN DA ORAYI GİDİP GÖRDÜN MÜ?"

Salkım'ın bu paylaşımına cevap veren bir kişi, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"SEN EVİNDE UYURKEN, BEN ORADAN YENİ GELDİM"

Sivri dilli Salkım, gelen yoruma sinirlenerek "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

TEPKİ GÖSTERİP ENGELLEDİ

Sosyal medya kullanıcısının yorumu üzerine iyice sinirlenen Salkım,"Hadi lan oradan klavye delikanlısı." diyerek kişiyi engelledi.

TARTIŞTIĞI KİŞİ ASTSUBAY ÇIKTI

Yaşanan bu tartışma sonrası Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

Astsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savunduAstsubay için "Klavye delikanlısı" diyen Yeşim Salkım kendini savundu


Yeşim Salkım, Twitter, Magazin, Güncel

YORUMLAR(121)
ALLAH SENİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN:Yeşim hanım belki özür dilek için sınıra gidip mehmetçiklerimize moral konseri verirsin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:arnavut olacak bide.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DÜNYADAN BİHABER MALLARIN DİKAKATİNE:sevgili koyun kardeşlerim ve hödük yurttaşlarım: savaşa karşı çıkmak yasal ve demokratik bir haktır , lütfen haklarınızı biliniz ve güzel memleketimizi ahıra çevirmeyiniz.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUSTAFA:Yıllardır ülkeler mahvedici katliamlara savaşlara maruz kaldı bir sürü insan katledildi evsiz kaldı yurtsuz vatansız kaldı, işkencelere maaruz kaldı hangi birine böyle twitt attınız?
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
....:Sen sanatçı değil insan bozuntususun birileri sen rahat uyu diye canılarını feda ediyor , ülke batsa çıksa bunların umrunda olmaz hemen yurt dışına kaçarlar bizim insanımızda sanatçı diye zirveye çıkarır
Yayından Kaldır
12 2
Cevap yaz
BOZUNTU:akp iktidarının suriye politikasını hep yanlış buldum halada öyle buluyorum ama , Bunlar da Sanatçı bozuntusu ,
Yayından Kaldır
106 37
Cevap yaz
AYTALAMA CEVAP:bir bozuntu varsa oda sen ve senin gibilerdir ,
Yayından Kaldır
13 30
CHP İŞ BAŞINDA:tabii tabii AKAP''nin politikası orada bulunan abd rusya israil ingiliz almanya ve diğer batılı avrupalı ülkelerin politikası MİİSS gibi MİİİSSS binlerce TIR DOLUSU Silahı ben verdim haaaaaaa
Yayından Kaldır
24 9
AYTALAM:Bozuntu aynen adın gibisin.
Yayından Kaldır
18 11
TURK:Doğru diyorsun adamların yanlış politikaları bizi bu hale getirdi. Uğraşıp duruyoruz
Yayından Kaldır
21 26
Tüm 121 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
19:01 Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama 2
18:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" -...
18:58 Şehit sözleşmeli er, bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
18:57 Yaşlılara özel ekmek
18:57 Şanlıurfa sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama 2
18:57 İstanbul'da yağmur trafiği sürüyor - (kadıköy)
18:56 İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını boşaltmış