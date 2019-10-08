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"Savaşan bir basketbol takımı oluşturduk"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, heyecan veren bir basketbol takımı kurduklarını söyledi.

08.10.2019 13:52
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, heyecan veren bir basketbol takımı kurduklarını söyledi.
Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, ilk iki haftadaki maçlarını kazanarak Basketbol Süper Ligi'nde zirveye yerleştiklerini dile getirdi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı yeniden Pınar Karşıyaka'nın başına getirdiklerini hatırlatan Büyükkarcı, tüm İzmir'in gurur duyacağı bir takım oluşturduklarını vurguladı.
Ufuk Sarıca'yla altyapıyı da kapsayan bir basketbol projesi hazırladıklarını anlatan Büyükkarcı, şunları kaydetti:
"Heyecan veren, sonuç ne olursa olsun savaşan bir basketbol takımı oluşturduk. Çok maliyetli değil ama iyi bir takım kurduk. Yeni bir ekip olduğumuz da unutulmamalı. Bu takımın alışma süreci var. Önce bunu geçmemiz gerekiyor. İleride çok daha iyi olacağız. Bundan hiç kuşkum yok. Karşıyaka taraftarının gurur duyacağı, terinin son damlasına kadar savaşan bir takım olacak."

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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