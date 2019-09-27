Savaşçı 4. sezon 3. fragmanı! Savaşçı yeni sezonu ne zaman başlıyor?

Fox TV'nin heyecanla beklenen dizisi Savaşçı'dan merak uyandıran bir fragman daha yayınlandı. Kağan Bozok ve Haydar Bozkurt'un olduğu fragmanlar sonrasında Savaşçı 4. sezon 3. fragmanı Albay Kopuz'un görüntüleri dikkat çekti. Bir kurdun uluması eşliğinde Albayın sakallı hali ve "baş eğmektense öl Kopuz" sözleri, yeni sezon heyecanını artıyor. Peki Savaşçı yeni sezon ne zaman başlayacak?

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı yeni sezon tarihine dair yapımcı Limon Film ve Fox TV tarafından bir açıklama gelmedi. İlk sezonu Nisan 2017'de başlayan dizinin 2. sezonu 10 Eylül 2017'de ekrana geldi. 3. sezonu ise geçen sene 7 Ekim'da başlamıştı. Savaşçı yeni Ekim ayı ilk iki haftasından başlaması büyük ihtimal.

4. SEZONDA NELER OLACAK?

Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.

YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Çekimleri pazartesi günü başlayan Savaşçı dizisinin ekibine Zerrin Sümer "Akkız" Ogeday Girişken "Demir", Serkan Kuru "Ali" ve Eylül Toros "Ayten hemşire" karakterleriyle katıldı.