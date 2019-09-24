Savaşçı 4. sezon fragmanı yayınlandı! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Savaşçı 4. sezon fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Hayranları tarafından sabırsızlıkla yeni sezonu beklenen dizinin fragmanında Bozok Yüzbaşı'nın ve Haydar Yüzbaşı'nın görüntüleri izleyenleri meraklandırdı. Yeni sezon fragmanını izleyenler, Savaşçı 4. sezon ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Peki, Savaşçı yeni sezondan kadrodan kimler ayrılıyor?

SAVAŞÇI 4. SEZON FRAGMANI

Yüzbaşı Haydar Bozkurt sözleri bir hayli dikkat çekiyor… Gazi Mustafa Kemal Paşa, Albay Reşat Çiğiltepe ve Kıbrıs şehidi Cengiz Topel'den fragmanda bahsedilmekte… Diğer yandan Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay'ın betonda tokat çalışması yaparken görüntüleri hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni sezon için vücut çalışması yapan oyuncuya pek çok beğeni yapıldı.

SAVAŞÇI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Savaşçı yeni sezon tarihine dair yapımcı Limon Film ve Fox TV tarafından bir açıklama gelmedi. İlk sezonu Nisan 2017'de başlayan dizinin 2. sezonu 10 Eylül 2017'de ekrana geldi. 3. sezonu ise geçen sene 7 Ekim'da başlamıştı. Savaşçı yeni Ekim ayı ilk iki haftasından başlaması büyük ihtimal.

DİZİDEN AYRILANLAR

Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş karakterine hayat veren Uğur Biçer ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu hikâyeleri bittiği için diziden ayrıldı.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.

Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar. Geride kalmış ve ağır yaralanmış iki arkadaş birbirleri ile vedalaşırlar. Fakat Kılıç Timi "Biz geride kimseyi bırakmayız" diyerek Emre ile Galip'i sırtlanırlar. Kılıç Timi kurtulabilecek mi? Emre ile Galip yaşayacak mı?