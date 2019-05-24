Savaşçı 75. Yeni Bölüm Fragmanı: Galip Şehit Mi Oluyor?

Savaşçı 75. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. 26 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek 75. bölüm ile sezon finali yapacak Savaşçı dizisinde heyecan dorukta. Bol aksiyonlu fragmanda bombaların patlaması sonrasında Galip'in yere yıkıldığı ve hareket etmemesi merak uyandırdı. Kılıç Timi, köylüleri esir olarak tutan teröristleri safdışı bırakmak ve köylüleri kurtarmak için harekete geçiyor. Diğer yandan Kutalmış Paşa ise Melik'in ortadan kaldırılması için kesin emir veriyor. Fragmanın sonunda herkesin birbirine sarılarak ağladığı sahne ise acaba "Galip şehit mi oldu?" diye düşündürüyor. Savaşçı sezon finali bu pazar Fox TV...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı son bölümde Kağan ile Haydar'ı kurtarmak için yola çıkan Turan ve Kılıç timi, kurulan tuzak sonrasında ölüm kalım savaşına girdiler. Komutanlarını kurtaralım derken tüm iletişimleri kesilen tim, çıkış yolu aramaktadır. Diğer yandan güzergahları üzerine kurulan tuzaktan habersiz ilerlemektedir. Tam bu sırada gelen kurtarma helikopteri ve Kağan ile Haydar'ın gözükmesi moralleri düzeltti. Bayram'ın son anda bombaları farketmesi üzerine Tim uzaklaşmaya çalışır.

Melik amacına ulaşmış, Kağan ve Yörük Haydar'ı öldürmek için silahını doğrulturken Albay Kopuz askerlerinin en son irtibat kurduğu yeri tespit eder. Kılıç Timi'yle birlikte Turan Timi'ni Yüzbaşı Bahtiyar komutasında operasyona çıkarır. İki Tim Kağan'la Haydar Yüzbaşı'yı kurtarmak için acele etse de, büyük bir kumpasla karşı karşıya kalırlar.

Komutanlarının akibetini öğrenemeyen Kılıç Timi ve Turan Timi'nin dönüş yolunda beklenmedik bir şekilde karargahla irtibatlarının kesilmesi, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir. Gerilim gittikçe yükselirken iki tim Melik'in onlar için hazırladığı tuzağa adım adım ilerlemektedir…