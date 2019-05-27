Savaşçı 76. Son Bölüm İzle: Sezon Finalinde Neler Oldu?

Savaşçı dün akşam Fox TV'de yayınlanan 76. son bölümü ile dizi sezon finali yaptı. Savaşçı son bölümde Kılıç Timi, bombaların ortalığı toz duman ettiği çatışmadan sağ çıkmak için tüm gücüyle mücadele vermektedir. Sezon finalinde Galip ile Emre, bu çatışma sırasında yaralandılar. Geride kalmış ve ağır yaralanmış iki arkadaş birbirleri ile vedalaşırlar. Fakat Kılıç Timi "Biz geride kimseyi bırakmayız" diyerek Emre ile Galip'i sırtlanırlar. Kopuz Albay'ı kardeşi Murat'ın hayatını kaybettiği Savaşç 76. bölümde Kılıç Timi kurtulabilecek mi? Emre ile Galip yaşayacak mı? Savaşçı son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Savaşçı 76. Son Bölüm İzle (Savaşçı Sezon Finali)

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Türk milleti yanında oldukça Mehmetçik'i yenecek silah yoktur."

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.