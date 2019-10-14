Aksiyon sahneleri ile beğeni toplayana Savaşçı dizisi, Pazar günleri izleyicileri ekrana bağlıyor. FOX TV'nin aksiyon dolu dizi Savaşçı 77. bölümde Özel Kuvvetler Karargah'ı sahadan gelen kötü haberlerle alarmdadır. Fakat yapılan bütün müdahaleler sonuçsuz kalır. Savaşçı 77. bölüm izle Savaşçı 78 bölüm fragman yayınlandı!

SAVAŞÇI 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özel Kuvvetler Karargah'ı sahadan gelen kötü haberlerle alarmdadır. Fakat yapılan bütün müdahaleler sonuçsuz kalır. Her yönden baskı altında olan General Ahmet Kutalmış, bu kez sınavların en büyüğüyle karşı karşıyadır. Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek, büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek zorundadır. Ancak Teğmen Çiğdem Ülgen'in fark ettiği önemli bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt başta olmak üzere, her biri başka bir tarafa dağılan Kılıç Timi'ni tekrar bir araya getirmek için hamlesini yapar. Türkiye için tehlikenin boyutu gittikçe yükselirken, Çiğdem Teğmen Kılıç Timi'ni harekete geçirebilecek midir?

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SAVAŞÇI 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin 77. Bölümünü izleyenlerSavaşçı 78. Bölümfragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak etti. Evet, Savaşçı 78. Bölüm fragmanı yayınlandı.

SAVAŞÇI 78. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Savaşçı dizisinin ekibine Zerrin Sümer "Akkız" Ogeday Girişken "Demir", Serkan Kuru "Ali" ve Eylül Toros "Ayten hemşire" karakterleriyle katıldı.