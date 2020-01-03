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Savaşçı - 86.Bölüm Kamera Arkası

ABONE OLUN : http://bit.ly/LimonYapimSavaşçı 86.Bölüm kamera arkası görüntüleri sizlerle.Özel Kuvvetler Komutanlığı'na, kamuoyunda bilinen adıyla "Bordo Bereliler"e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler'in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç...

03.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:46
ABONE OLUN : http://bit.ly/LimonYapim
Savaşçı 86.Bölüm kamera arkası görüntüleri sizlerle.
Özel Kuvvetler Komutanlığı'na, kamuoyunda bilinen adıyla "Bordo Bereliler"e mensup bir timin destansı hikayesini anlatan Savaşçı, bir dönem Bordo Bereliler'in seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un (Berk Oktay) hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye'nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır. Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.
Çünkü onlar için "Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"
Savaşçı Pazar 20.00'de FOX'ta!
Limon Film Hakkında
Limon bir içerik şirketidir. Televizyon, sinema ve dijital mecralarda; kanallar, platformlar, izleyiciler ve markalar için, orijinal içerikleri iftiharla sunar. Limon'da anlatılan senin hikayendir.
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Savaşçı - 86.Bölüm Kamera Arkası

Murat Serezli, Komik - İlginç

Kaynak: DailyMotion.com


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