Savaşçı - 95.Bölüm 2.Tanıtım

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Haydar Yüzbaşı üssün gönderindeki Türk Bayrağı'nı indirmeye kalkan adamı vurmuştur. Türk Askerleri ve üssün çevresinde toplanan bölge halkı arasında ipler gerilirken, Merlin'in ikinci hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Bir anda ortalık ateş çemberine döner. Ancak Kağan Yüzbaşı eline geçen önemli bir bilgiyle, bölge halkını sakinleştirmek için harekete geçer. Bir süre üs çevresinde sakinlik sağlansa da haberi alan Merlin'in vazgeçmeye niyeti yoktur. Sürpriz bir şekilde Kılıç Timi'nin karşısına çıkan Merlin'in oyunu, herkesi şaşkına çevirirken, hazırladığı tuzak gerilimi daha da yükseltecektir.

Savaşçı Pazar 20.00'de FOX'ta!

Limon Film Hakkında

Limon bir içerik şirketidir. Televizyon, sinema ve dijital mecralarda; kanallar, platformlar, izleyiciler ve markalar için, orijinal içerikleri iftiharla sunar. Limon'da anlatılan senin hikayendir.

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Kaynak: DailyMotion.com