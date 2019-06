Savaşı yansıttığı resim ödül getirdi

İBRAHİM YOZOĞLU - Ülkesindeki olaylar nedeniyle eğitim almak için Türkiye'ye gelen güzel sanatlar lisesi öğrencisi Iraklı Shams Akram Adnan'ın savaş bölgelerinden etkilenerek çizdiği resim, Malatya'da düzenlenen "Her Organ Bir Candır" konulu resim yarışmasında birinciliğe değer bulundu.

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Adnan, ailesiyle 2003 yılında ülkesindeki olaylar nedeniyle önce 5 yıl kaldıkları Mısır'a, oradan da Suriye'ye gitti.

Ülkesinde asker olan Adnan'ın babası, 2011 yılında çocuklarının eğitimi için Türkiye'ye gelmeye karar verdi.

Ortaokul eğitiminin ardından Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam eden Adnan, ağabeyinden etkilenerek resim sanatına yöneldi.

Adnan, savaş bölgelerinden etkilenerek çizdiği resmiyle Malatya'da düzenlenen "Her Organ Bir Candır" konulu resim yarışmasında birinci oldu.

"İyi ki burada yaşıyorum ve güzel sanatlarda okuyorum"

Shams Akram Adnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak savaşı nedeniyle ailesiyle 2003'te önce Mısır'a, 5 yıl sonra da Suriye'ye gittiklerini, 2011'de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

İyi bir eğitim alabilmeleri için babasının Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Adnan, "Türkiye'ye geldiğimizde dil anlamında zorlandık. Konuşmayı bilmiyordum, kimseyi anlamıyordum. Dil öğrenmek için çok çaba sarf ettim. Türkiye'ye geldiğimde ilk yılda hiç arkadaşım yoktu, sürekli tek başımaydım çünkü konuşamıyordum. Dil öğrenince uyum sağladım, arkadaşlarım oldu. Burada mutluyum. İlk geldiğimde tedirgindim yabancı bir ülkeye gelmiştim, sonra alıştım. Türkiye ile alakalı hiç kötü bir şey duymadım, hep iyi derlerdi. Bunu buraya gelince görmüş oldum. İyi ki burada yaşıyorum ve güzel sanatlarda okuyorum." diye konuştu.

Ağabeyinden etkilenerek resim sanatına yöneldiğini ve güzel sanatlar lisesine devam ettiğini dile getiren Adnan, savaş bölgelerinden etkilenerek çizdiği resmiyle yarışmalara katılmaya karar verdiğini kaydetti.

Adnan, Malatya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Her Organ Bir Candır" konulu resim yarışmasında birincilik ödülünü aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yarışmadaki konumuz organ bağışıydı. 'Organ bağışına ihtiyacı olan insanlar nasıl düşünür, nasıl hisseder' diye araştırma yaptık ve ortaya bir fikir koyduk. Leylek figürü, çocuklara düşkünüm ve çocuklar gibi düşünerek onu çizdim. Bir çocuğun organa ihtiyaç duyması ve onu beklemesi, bu acıyla yaşaması kötü bir şey. Irak'ta bir yerde bomba patlıyor, onun etkisinde kalan, ölen çok kişi oluyor. Resim yaparken biraz onun etkisinde de kaldım. Burada yaşamam onları düşünmediğim anlamına gelmez. Irak'ta olsaydım buradaki eğitimimi alamayacaktım. Burada okuyorum ama sonradan ülkeme gidip işime orada devam edeceğim. Oraya gitsem de onlara yardım edemem. Burada okuyup böyle yarışmalara katılıp eserler sunarak ülkeme daha faydalı olabilirim."

Adnan, yarışmayı öğretmenlerinin de desteğiyle kazandığını sözlerine ekledi.

"Ağabey-kardeş müstesna bir yetenek"

Sınıf öğretmeni Yahya Biçkin de öğrencilerinin yarışmada birincilik ödülü almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Adnan'ın ağabeyinin de çok yetenekli olduğunu, liseden mezun olduktan sonra lisans eğitimini de resim üzerine yaptığını aktaran Biçkin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ağabey-kardeş gerçekten çok müstesna bir yetenek. Onların hayat öyküsü birçok insana, öğrenciye örnek olabilecek nitelikte. Burada okula başladıklarında yetenekleri öğretmenleri tarafından fark edilince güzel sanatlar lisesine yönlendiriyorlar. Böyle duygu yoğunluğunda yaşayan bir insanın çok rahatlıkla ortaya koyabileceği bir çalışmaydı. Duyguya dokunur bir çalışmaydı. Öğrencimiz böyle bir yarışmada ödül aldığı için mutluyuz. Kendi ülkesindeki insanlara buradan mesaj vermesi de önemliydi."

"Öğrencimizi çok iyi yerlerde görüyorum"

Atölye öğretmeni Nuh Arslan ise öğrencilerin öz güvenlerinin gelişmesi için resim çalışmalarını yarışmalara gönderdiklerini söyledi.

Bu tür yarışmalara katılmanın öğrencilere olumlu etkisi olduğuna işaret eden Arslan, "1,5 aylık çalışma yaptık. Bu süreçte eskiz aşamaları, taslak çalışmaları oldu. Fikirsel anlamda alt yapıyı oluşturduktan sonra atölyede çalışmalarını yürüttük. Bittikten sonra yarışmaya gönderdiğimiz resimlerden biri birinci, diğeri altıncı oldu. Shams birinci olan öğrencimizdi, kariyeri adına iyi bir başarı oldu. İnşallah bundan sonra daha güzel başarılara imza atıp okulumuzu temsil etmeye devam edecek. Öğrencimizi çalışma azmini, kararlılığını, çalışma disiplinini ve sorumluluğunu yitirmediği sürece çok iyi yerlerde görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Adnan'ın ağabeyinin de aynı liseden mezun olduğunu ve üniversiteye devam ettiğini belirterek, "İnşallah Shams da üniversiteye giderek eğitimini tamamlayıp ister kendi ülkesine ister ülkemize hizmet etmeye devam edecek. Ondan bunu istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA