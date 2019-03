Savaşın Acılarıyla Yoğrulmuş Boşnak Kadınlardan "Duygulandıran" Ziyaret - Çanakkale

Kaynak: AA

SERGEN SEZGİN - Bosna Hersek 'ten, atalarının Türk askeriyle omuz omuza vatan savunmasında şehit olduğu Çanakkale 'nin Gelibolu Yarımadası'na gelen 60 kadın, şehitlikleri ziyaretlerinde duygusal anlar yaşadı. Bursa Balkan Kadınlar Derneği (BALKADER) ve 10 kardeş derneğinin organize ettiği "4. Uluslararası Kadın ile Barış Her Ses Bir Nefes Projesi" kapsamında 60 Boşnak kadın, Gelibolu Yardımadası'nı ziyaret etti.57. Piyade Alayı Şehitliği ve adadaki şehit mezarlıklarını ziyaret eden kadınların son durağı Şehitler Abidesi oldu.Çanakkale Savaşları döneminde Türk askeriyle omuz omuza savaşan ülkelerinden atalarının da şehitliklerini gören Boşnak kadınlar, zaman zaman duygulandı."Çok duygulandım ve aynı zamanda hüzünlendim"Ziyaretçilerden Samira Garankic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kadar çok şehidin verildiğini topraklarda bulunmanın çok etkileyici olduğunu söyledi.Kendilerinin de benzer savaşlardan geçtiğini belirten Garankic, "Ülkemizde Srebrenitsa katliamını yaşadık. Burada her yerde şehitlikler, mezarlar var. Bu acıyı anlıyoruz." dedi.Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Ordusu adına savaşmış çok sayıda Boşnak şehidin kabrini de gördüklerini anlatan Garankic, şöyle konuştu:"Çok duygulandım ve aynı zamanda hüzünlendim. Burada gördüklerimiz tüm grubumuzu çok derinden etkiledi. Zira tüm bunları biz de Srebrenitsa'da, Bosna'daki savaşta yaşadık. Dolayısıyla Türk halkının acısını paylaşıyoruz. Onların cennette olduğunu düşünüyorum. Buraya girer girmez çok hoş bir koku hissettim. Biz Türkiye 'de barış ve huzur olsun istiyoruz. Biz Türkiye'yi kendi vatanımız gibi seviyoruz. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu. Burada her daim barış olsun, hiçbir zaman savaş olmasın.""Bir daha savaş yaşanmasın diye dua ediyorum"Latifa Muratovic ve Adisa Likic de burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.Bosna Hersek'in Vares kentinden geldiğini aktaran Likic, "Vares, son Bosna savaşında çok zulüm yaşanan bir şehir. Buradaki bir köyde 38 Boşnak sivil öldürüldü. Savaşta bizzat ben de çok şey yaşadım. Her zaman Allah'a bir daha asla savaş yaşanmaması, bizim yaşadıklarımızı hiç kimsenin yaşamaması için dua ediyorum. Bosna'da yaşananların, dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmasını istemem." değerlendirmesinde bulundu.BALKADER Yönetim Kurulu Başkanı Hayriye Kosova ise proje kapsamında 60 Boşnak kadınla bu kez duraklarının Çanakkale olduğunu dile getirdi.Duygusal bir ziyaret olduğunu vurgulayan Kosova, "Bosna Hersek'te de çok büyük bir katliam yaşandı. 8 bin 372 şehit verdiler. Onlar da buradaki şehitleri, kendi ülkelerindeki katliam gibi görüyorlar. Kendilerinin öz yakınları olmasa da buradaki her şehidi kendi yakınları olarak görüyorlar, dua ediyorlar." diye konuştu.