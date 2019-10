Savaşın acısını eğitimle unutmaya çalışıyorlar

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye 'ye sığınan Suriyeli çocuklar, yaşadıkları acılara inat, eğitimlerini sürdürebilmenin mutluluğunu yaşıyor.Kimi ailesiyle kimi ise yakınlarıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hayata tutunmaya çalışan çocuklar, yaşadıkları kötü günlere rağmen gülümsemekten vazgeçmiyor.Reyhanlı ilçesinde 15 bin 831 Suriyeli çocuk, geçici eğitim merkezi ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim hayatını sürdürüyor. Kendileri için açılan geçici eğitim merkezlerinde okullarına devam eden çocuklar, her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyor."Ülkemde savaş bitsin, tüm çocuklar gülsün"İlçedeki Yenişehir İlkokuluna giden Ahmet Alzamir (10), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yaşında ailesiyle İdlib 'den Türkiye'ye geldiğini söyledi.Ülkesindeki olayları yeni yeni anlamaya başladığını ve çok üzüldüğünü ifade eden Alzamir, kendilerine kucak açan Türkiye'de huzurlu şekilde yaşadıklarını kaydetti.Reyhanlı ilçesinde eğitimini devam ettirdiğini dile getiren Alzamir, babası gibi ilerde doktor olmak ve çocuklara yardım etmek istediğini belirtti.Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada olmaktan mutlu olduğunu aktaran Alzamir, "İdlib'den 2 yaşında geldim ve şimdi orada neler oluyor biliyorum. Çocukların acı çekmemelerini diliyorum. Ülkemde savaş bitsin ve tüm çocuklar gülsün. Bizler de inşallah yakın zamanda ülkemize döneriz." diye konuştu.Halep'ten gelen 10 yaşındaki Halil Fatih de ülkesindeki savaşın bir an önce bitmesini istediğini dile getirdi.Ülkesine dönmek istediğini anlatan Fatih, "Burada her şey çok güzel, okulumuza devam edebiliyoruz. İlerde mühendis olarak ülkemde görev almak istiyorum. Savaşın bitmesini ve yeniden ülkemize dönmeyi bekliyoruz." dedi.Fatih, tüm çocukların her zaman gülebileceği bir hayatının olmasını temenni etti.Mirna Bakkur (5) da Türkiye'yi sevdiğini ve buradaki arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade etti.Hamza Hürol Anaokulu öğretmeni Emine Nur Elver, Suriye'deki savaşın en çok çocukları etkilediğini ve onları hayata adapte etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.Özellikle yetim kalan çocuklarla birebir ilgilendiklerini belirten Elver, çocuklara yaşadıkları kötü günleri unutturmaya ve onları bir nebze olsun tebessüm ettirmeye çalıştıklarını dile getirdi.