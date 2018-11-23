23 Kasım 2018 Cuma 11:21



23 Kasım 2018 Cuma 11:21

CEM GENCO - Suriye'nin İdlib kentine bağlı El-Habit beldesinde 5 yıl belediye başkanlığını görevinde bulunan Abdulselam Elcellul, ülkesindeki iç savaş nedeniyle sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, savaş mağduru çocuklar için Arapça öğretmenliği yapıyor.El-Habit beldesinde 2008-2013 yılları arasında belediye başkanlığı yapan 49 yaşındaki Elcellul, iç savaşın başlamasıyla görevinden ayrılarak 7 kişilik ailesiyle Türkiye'ye sığındı.Reyhanlı ilçesinde yaşayan Elcellul, burada Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapmaya başladı.Merkezde Arapça eğitimi veren Elcellu, iç savaşın mağdur ettiği öğrencileriyle yakından ilgilenerek onların geleceğe hazırlamasına katkı veriyor.Abdulselam Elcellul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki savaşın en acımasız anlarına tanıklık ettiğini dile getirdi.Çatışmalar nedeniyle El-Habit beldesindeki başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Elcellul, "Bu beni çok üzdü çünkü orada insanlara hizmet etmek için çalışıyordum. Ailemin can güvenliği için yaşadığımız bölgeyi terk ederek Türkiye'ye geldik." dedi.Elcellul, ailesinin geçimi ve Suriyeli çocukların geleceklerine katkı sağlamak için öğretmenlik yapmaya başladığını aktararak, "Reyhanlı'daki Suriyeli çocuklar için açılan geçici eğitim merkezinde Arapça dersi vermenin yanı sıra idarecilik de yapıyorum. Belediye başkanlığının ardından öğretmenlik yapmak garip olsa da bu beni mutlu ediyor." diye konuştu.Öğrencilerden 12 yaşındaki Muhammed Nur Ernahsen de öğretmenini çok sevdiğini belirtti.Arkadaşlarıyla dersleri dikkatli takip ettiklerini anlatan Ernahsen, "Bizimle çok ilgileniyor, derste ve ders sonrasındaki sorularımızı cevaplıyor, onu çok seviyoruz her zaman öğretmenimiz olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.