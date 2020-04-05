Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Savaşın engelli bıraktığı futbol sevdalısı çocuğa Brezilya'dan davet

Suriye'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynarken Anadolu Ajansının (AA) çektiği görüntülerin ulaştığı Brezilya'nın köklü kulübü, çocuğu "futbol ülkesine" davet etti.

05.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:20
Savaşın engelli bıraktığı futbol sevdalısı çocuğa Brezilya'dan davet
Suriye 'de bombardımanda sağ bacağını kaybeden ve Türkiye 'de takılan protezle ayağa kalkan 8 yaşındaki Hamis el Gacir'in sokakta Santos formasıyla futbol oynarken Anadolu Ajansının (AA) çektiği görüntülerin ulaştığı Brezilya 'nın köklü kulübü, çocuğu "futbol ülkesine" davet etti.
Rejime ait savaş uçakları tarafından 1,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve tedavisinin yapılabilmesi için babasıyla geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağına kavuşan Hamis el Gacir'in futbol sevgisi yüzünü güldürdü.
Daha önce İngiltere'de yaşayan bir hayırseverin, hayranı olduğu Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah imzalı bir krampon ve forma göndermesi sonrası çocuğun yaşadığı mutluluğu AA'nın duyurmasıyla Hamis'e çok sayıda destek mesajı geldi.
Ülkesinde bir süre Al Amal'ın altyapısında oynayan Hamis'in yaklaşık iki ay önce yapılan haberinin görsellerinde üzerinde Santos takımının formasının olması Brezilya Kulübünün de dikkatini çekti.
Kulübün basın sorumlusu Isabel Luchesi, WhatsApp üzerinden Hamis'i görüntülü arayıp tercüman aracılığıyla sohbet etti.
Luchesi, konuşma sırasında kulübün stadı olan Urbano Caldeira Stadı'nı gösterdiği Hamis'i, daha sonra belirlenecek dönem için Brezilya'ya davet etti.
"Santos'u çok seviyorum"
Hamis el Gacir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kendini arayan görevliye Santos takımını çok sevdiğini söylediğini anlatan çocuk, "Kulübün basın sorumlusuyla görüşme imkanı buldum. Kulübü çok sevdiğimi ifade ettim. Onlar da ilerleyen zamanlarda beni Brezilya'da ağırlayacaklarını söyledi. Bunun için gerekli görüşmeleri yapacaklarını aktardılar." diye konuştu.
"Oğlumun üzerinde Neymar'ın giydiği 11 numaralı forma vardı"
Baba Muhammed Sera el Gacir de oğlunun futbolu çok sevdiğini aktardı.
Yaklaşık iki ay önce AA'nın yaptığı haber üzerine kulübün kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Gacir, "Yapılan haber özellikle internet üzerinde çok yayıldı. Oğlumun o gün üzerinde Neymar'ın Santos'ta oynarken giydiği 11 numaralı forması vardı. Santos Kulübünün yetkilileri formayı görünce ilgilerini çekmiş. Bizi WhatsApp üzerinden görüntülü aradılar. Kendileri diplomatik işlemleri hallettikten sonra bizi Brezilya'da ağırlayacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler: Brezilya, Türkiye, Suriye, Futbol, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Savaşın engelli bıraktığı futbol sevdalısı çocuğa Brezilya'dan davet - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

12:02: Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor - Haber 12:02: Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarının özverisini anlatan mısralar şarkıya dönüştü - Haber 12:02: Samsun'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta alkışlarla taburcu edildi - Haber 12:01: Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık - Haber 12:01: Türk akademisyenler uzaktan eğitim platformu geliştirdi - ESKİŞEHİR - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber