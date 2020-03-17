Savaşın gölgesinde çocuk olmak
Buz gibi hava. Ayaklarında ne çorap, ne de ayakkabı. Hatta yiyecekleri bile yok. Onlar, doğdukları topraklarda savaşın gölgesinde kalan çocuklar.
17.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:22
Buz gibi hava. Ayaklarında ne çorap, ne de ayakkabı. Hatta yiyecekleri bile yok. Onlar, doğdukları topraklarda savaşın gölgesinde kalan çocuklar.
İstemeden savaşın çocukları oldular. Bombaların arasında kalan ruhları kadar bedenleri de ağır yaralar aldı. Koşup oynamak şöyle dursun, rahatça yürümek bile alndı ellerinden.
Üstelik birçoğu dünyanın o çirkin yüzüyle ufacıkken karşılaşarak bu hayttan ayrıldı. Kimi betonların arasında kaldı, kimi de serin sularda son nefesini verdi; tıpkı Aylan bebek gibi.
Yaşıtlarından önce olgunlaşmaya başladılar. Her sabah bomba seslerine ve ne yapacaklarını bilmedikleri günlere gözlerini açtılar. Yurtlarından edildiler, kaçtılar, sığınmak için bir liman aradılar kendilerine.
Yeni hayaller kurarak çıktıkları yolculuklarda önlerine birçok engel çıktıkça onların sorumlulukları arttı. Küçücük bedenleri ve güçsüz kollarıyla ağır yüklerin altına girdiler.
Yaşadıkları boylarından büyüktü belki ama yüzlerine gülümseme yerleştirmek de bir o kadar kolaydı. Suriye'de. Arakan'da. Afrika'da... Mazlum coğrafyalarda zulme uğruyorlar. Dünyanın gözleri önünde hakları elinden alınan çocuklar yine de gülümsüyor. Çünkü onlar çocuk. Onların hayalleri, umutları hiç bitmez.
(İHA)
İstemeden savaşın çocukları oldular. Bombaların arasında kalan ruhları kadar bedenleri de ağır yaralar aldı. Koşup oynamak şöyle dursun, rahatça yürümek bile alndı ellerinden.
Üstelik birçoğu dünyanın o çirkin yüzüyle ufacıkken karşılaşarak bu hayttan ayrıldı. Kimi betonların arasında kaldı, kimi de serin sularda son nefesini verdi; tıpkı Aylan bebek gibi.
Yaşıtlarından önce olgunlaşmaya başladılar. Her sabah bomba seslerine ve ne yapacaklarını bilmedikleri günlere gözlerini açtılar. Yurtlarından edildiler, kaçtılar, sığınmak için bir liman aradılar kendilerine.
Yeni hayaller kurarak çıktıkları yolculuklarda önlerine birçok engel çıktıkça onların sorumlulukları arttı. Küçücük bedenleri ve güçsüz kollarıyla ağır yüklerin altına girdiler.
Yaşadıkları boylarından büyüktü belki ama yüzlerine gülümseme yerleştirmek de bir o kadar kolaydı. Suriye'de. Arakan'da. Afrika'da... Mazlum coğrafyalarda zulme uğruyorlar. Dünyanın gözleri önünde hakları elinden alınan çocuklar yine de gülümsüyor. Çünkü onlar çocuk. Onların hayalleri, umutları hiç bitmez.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Savaşın gölgesinde çocuk olmak
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı