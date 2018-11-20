Savaşın İzini Vücutlarında Taşıyorlar

20 Kasım 2018 Salı 11:04



20 Kasım 2018 Salı 11:04

Suriye'deki savaşta atılan bombalar nedeniyle kimi vücudu yanan, kimi tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürmek zorunda kalan çocuklar, vücutlarında taşıdıkları savaşın izlerinin silinmesini istiyor.Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle küçük yaşlarında büyük acılarla karşı karşıya kalan çocukların yaşadıkları yürek burkuyor.Yaşadıkları acı dolu günleri unutamayan Suriyeli çocuklar, sağlıklı günlerine dönmenin hayalini kuruyor.Varil bombaları oğlunu yaktıSuriye'nin Halep kentinde rejime bağlı helikopterlerden atılan varil bombasının evlerine isabet etmesiyle vücudunun büyük bölümü yanan 6 yaşındaki İbrahim Muhammed de savaşın izini vücudunda taşıyan çocuklardan.Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan baba Ahmet El Muhammed (42), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bombardımanda vücudu yanan oğlunun savaşın en acı izini taşıdığını söyledi.Saldırıyı 3 yıl önce Halep'te yaşadıklarını anlatan baba Muhammed, "Evde oturduğumuz sırada birden bir patlama yaşandı. Ben ve eşim hafif şekilde yaralandık ama oğlum İbrahim'in vücudu tamamen yanmıştı. Bulunduğumuz bölgede uzun süre komada kaldı, kendisine geldiğinde oldukça kötü durumdaydı." diye konuştu.Ahmet El Muhammed, oğlunun estetik ameliyatı olmasını ve eski günlerine dönmesini ümit ettiğini belirtti.Bomba okula giderken yakaladıSuriye'nin İdlib kentinde, okula gittiği esnada bombardımanda kalan ve vücudu yanan 15 yaşındaki Hamen Sahay da eski sağlıklı günlerine döneceği günü umutla bekleyenlerden.Oğlunun sağlığına kavuşması için Türkiye'ye gelen baba Mustafa Sahay da oğlunun bombaların altında kaldığı o anları unutamadığını söyledi.Oğlu Hamen'in tüm vücudunun yandığını aktaran Sahay, "Korkunç bir gündü. Patlamayla tüm vücudu yandı, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşadığına seviniyoruz. İlaç ve tıbbi cihaz yetersizliği yüzünden Türkiye'ye geldik. Oğlumun estetik ameliyatı olmasını ve eski günlerine dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Tekerlekli sandalyeden kurtulmak istiyorSuriyeli Fatma Hatice (17) de İdlib'te atılan bombalar nedeniyle ağır yaralandığını belirtti.İdlib'te 2 yıl önce atılan bombanın şarapnel parçalarının beline isabet ettiğini kaydeden Hatice, olayın ardından belden aşağısının felç olduğunu söyledi.Annesiyle beraber Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldiğini anlatan Fatma Hatice, şu an bir fizik tedavi merkezine gittiğini ve savaşın bıraktığı izi silmeye çalıştığını kaydetti.Merkezde yapılan çalışma ve tedaviyle bacaklarını yavaş yavaş hissetmeye başladığını aktaran Hatice, tamamen iyileşip tekerlekli sandalyeden kurtulmak istediğini ve yaşıtları gibi okula gitmek istediğini ifade etti.