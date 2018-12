Savaşın yetimleri Türkiye'ye emanet

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:16



Savaşın yetimleri Türkiye 'ye emanetKİLİS - İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Suriye 'nin Fırat Kalkanı bölgesi, Zeytin dalı harekatıyla barış, huzurun geldiği Azez Afrin ve İdlip 'te 10 bin 831 yetime sponsorluk dağıtımını gerçekleştirdi. Kilis 'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez, Afrin ilçesi ile İdlip'te yetim ve engellilere yardım yapıldı. Suriye'de devam eden iç savaşta yetim kalan çocuklara sosyal nakdi yardım yapıldı. Her ay düzenli yetimlere yardım ulaştırdıklarını ifade eden İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, "2018 yılı içerisinde yetimlere yönelik yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yardımlar çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Dağıtımları her ay düzenli olarak yapıyoruz. Suriye'deki savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Bizde onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.Kış ayının gelmesiyle yaşam mücadelesi zorlaşan yetimlere yönelik yardım çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Regaip Erdoğan,"Özellikle kış ayında yetimlerimize mont, ayakkabı, kazak, bere gibi giyecek dağıtıyoruz.