Haberler » Güncel » Savaşmayınca öldürülen yunan askerler anıldı - Haber

Savaşmayınca öldürülen yunan askerler anıldı

Savaşmayınca öldürülen Yunan askerler anıldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği düzenlendi.

04.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:43
Savaşmayınca öldürülen Yunan askerler anıldı
MUĞLA'nın ilçesinde, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği düzenlendi.
DİSK'e bağlı Marmaris Emekli-Sen üyeleri, İzmir'in işgali sırasında 'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için Yunan Krallığı'nca kurşuna dizildikleri iddia edilen 200 Yunan askeri için anma etkinliği yaptı. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan gruba, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de destek verdi. Etkinlik saygı duruşuyla başladı. Ardından konuşan Emekli-Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, idam edilen Yunan askerlerinin yazdığı bildiriyi de okudu. Çağlı, "Belediye ile birlikte ortaklaşa anma etkinliği düzenledik. Tarihimizde çok gizlenen olaylar var. 1921 yılında Türk-Yunan savaşına direnen 200 askeri anmak için bir araya geldik. Barış için mücadele veren tüm devrimci kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi.
Öldürülen askerler anısına 'Zito i Epanastasis' (Yaşasın İsyan) adıyla şiir kitabı çıkaran yazar Tuğrul Keskin, "Barış dünyada hakim olmalıdır. Barışın hakim olması için herkesin el vermesi gerekir" dedi. Keskin, konuşmasının ardından İnciraltı'nda kurşuna dizilerek idam edildikleri iddia edilen 200 asker anısına yazdığı kitabından 'Selam', '1921 Yılının İlk Günü' ve 'Manifesto' adlı şiirlerini okudu. Etkinlik sonunda katılımcılar denize karanfiller bıraktı.
Savaşmayınca öldürülen yunan askerler anıldı

Marmaris, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:17   Savaş karşıtı gösteri düzenlendi - Haber
20:17   (Ek bilgiyle) 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü... - Haber
20:15   (Ek bilgiyle) 2 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İN FECİ ÖLÜMÜ, 20. KATTAN DÜŞTÜ... - Haber
20:14   İzmir adliye şehitlerini anıyor - Haber
20:14   Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi - Haber
20:05   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Haber
18:48   Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:42   Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil - Haber
4.01.2020 20:24:54