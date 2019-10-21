Haberler » Yaşam » Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Suriye'deki iç savaşta evine atılan bomba sonucu bacağını diz kapağının altından kaybeden baba, çocuğuyla birlikte Adana'da atık kağıt toplayarak hayat mücadelesi veriyor.

21.10.2019 09:41Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor
Suriye'deki iç savaşta evine atılan bomba sonucu bacağını diz kapağının altından kaybeden baba, çocuğuyla birlikte Adana'da atık kağıt toplayarak hayat mücadelesi veriyor.

Suriye'de yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'de resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Bunlardan biri de ailesi ve çocuklarıyla birlikte 6 yıl önce Halep'ten Adana'ya gelen Amar ailesi. Lahsan Amar, 6 yıl önce evlerine rejim askerlerinin attığı bomba sonucu sağ ayağını diz kapağının altından kaybetti. Bu nedenle ülkesini terk edip Adana'ya yerleşti. Suriye'de esnaf olan Amar, Adana'da bir bacağı kesik olmasına rağmen oğlu Abdurrahman Amar ile birlikte atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor.

Ülkelerinde savaş olduğu için Adana'ya gelmek zorunda kaldıklarını, evlerine bomba atılarak yerle bir edildiğini canlarını zor kurtardıklarını anlatan Lahsar Amar, "Burada tek bacakla atık kağıt toplamak zor oluyor ama mecbur geçinmek için topluyorum. Türkiye bize sahip çıktı size minnettarız" dedi. - ADANA

Suriye, Adana, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
10:08 Felçli çocuk inşaat demirleriyle hayata tutundu
09:42 Akdağ'da doğal ortamda yetişen Hünnap'a ilgi
09:41 Savaşta bacağını kaybetti atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor
09:40 Gece yarısı yaralı köpek için seferber oldular
16:40 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri 22 Ekim'e uzatıldı
16:33 Mısır'da tarihi keşif
15:53 Genç muhtar köyünü cazibe merkezi haline getirecek
21.10.2019 10:14:18