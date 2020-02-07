Savaşta birbirinin izini kaybeden Rus kız kardeşler 78 yıl sonra kavuştu

İkinci Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muharebesi sırasında tank fabrikasında çalışan iki Rus kız kardeş Rozalina ve Yulya, 1942 yılının Ağustos ayında Nazi uçaklarının bombalandığı fabrikadan tahliye edilirken birbirlerini kaybetti ve bir daha da kavuşamadı. Ta ki birkaç gün öncesine kadar.Savaş sonrası Sovyetler Birliği'nin farklı bölgelerine yerleşen kız kardeşler tam 78 yıl sonra, Rus polisinin de yardımıyla birbirlerinin izini buldu ve kucaklaştı. Kavuşma anları kameraya yansıyan kardeşlerin görüntüleri ve duygusal anları dünya medyasında yer buldu.