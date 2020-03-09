Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde
Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç yolunda büyük çileler çeken Suriyeli mülteci çocukların trajedisini, hem torunlarına seyrettirdi, hem dünya gündemine taşıdı İhlas Haber Ajansı tarafından kaydedilen mülteci çocukların çileli yolculuğu dünyanın...
09.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:15
Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündemindeCumhurbaşkanı Erdoğan, göç yolunda büyük çileler çeken Suriyeli mülteci çocukların trajedisini, hem torunlarına seyrettirdi, hem dünya gündemine taşıdıİhlas Haber Ajansı tarafından kaydedilen mülteci çocukların çileli yolculuğu dünyanın gündemine oturdu
İSTANBUL - İhlas Haber Ajansı tarafından Yunanistan sınırında kaydedilen mülteci çocukların çileli yolculuğu, önce Türkiye'nin ardından dünyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı programda, "torunuma izlettim" dediği mülteci çocuk videosunu anlattı. Erdoğan sınırda düşe kalka ilerleyen mülteci çocuğun görüntüsünü izleyen torununun, "Bunlar kötü amcalar mı" diye sorduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" etkinliğine katıldı. Konuşmasında Suriyeli mültecilerin dramına dikkat çekti. Torununa Yunanistan sınırında düşe kalka ilerleyen minik Suriyeli çocuğun görüntülerini izlettiğini anlatan Erdoğan, "Yunanistan sınırlarına giderken tarlalar içerisinde düşe kalka 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü izlemişsinizdir. Ben torunuma da onu gösterdim. 'Bak yavrum senin gibi düşüyor kalkıyor. Niye biliyor musun. O kötü amcalardan kurtulmak için.' Ortada böyle bir zulüm var. O da bana soruyor 'bunlar kötü amcalar mı?. 'Evet oğlum kötü amcalar' dedim" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan sınırındaki mülteci çocukların dramını yeniden gündeme getirdi. İhlas Haber Ajansı tarafından Yunanistan sınırında kaydedilen iki ayrı görüntü, büyük yankı uyandırdı. İHA tarafından servis edilen görüntüde tarlada düşe kalka ilerleyen minik bir çocuğun dramı yürekleri burktu. İHA'nın bir başka görüntüsünde ise boyundan büyük bir yükü taşımaya çalışan Suriyeli minik Necla ekranlara yansıdı.İHA'nın dünya basınına servis ettiği görüntülerin, Brüksel'deki görüşmelerde de gündeme geldiği öğrenildi.
İSTANBUL - İhlas Haber Ajansı tarafından Yunanistan sınırında kaydedilen mülteci çocukların çileli yolculuğu, önce Türkiye'nin ardından dünyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı programda, "torunuma izlettim" dediği mülteci çocuk videosunu anlattı. Erdoğan sınırda düşe kalka ilerleyen mülteci çocuğun görüntüsünü izleyen torununun, "Bunlar kötü amcalar mı" diye sorduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" etkinliğine katıldı. Konuşmasında Suriyeli mültecilerin dramına dikkat çekti. Torununa Yunanistan sınırında düşe kalka ilerleyen minik Suriyeli çocuğun görüntülerini izlettiğini anlatan Erdoğan, "Yunanistan sınırlarına giderken tarlalar içerisinde düşe kalka 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü izlemişsinizdir. Ben torunuma da onu gösterdim. 'Bak yavrum senin gibi düşüyor kalkıyor. Niye biliyor musun. O kötü amcalardan kurtulmak için.' Ortada böyle bir zulüm var. O da bana soruyor 'bunlar kötü amcalar mı?. 'Evet oğlum kötü amcalar' dedim" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunanistan sınırındaki mülteci çocukların dramını yeniden gündeme getirdi. İhlas Haber Ajansı tarafından Yunanistan sınırında kaydedilen iki ayrı görüntü, büyük yankı uyandırdı. İHA tarafından servis edilen görüntüde tarlada düşe kalka ilerleyen minik bir çocuğun dramı yürekleri burktu. İHA'nın bir başka görüntüsünde ise boyundan büyük bir yükü taşımaya çalışan Suriyeli minik Necla ekranlara yansıdı.İHA'nın dünya basınına servis ettiği görüntülerin, Brüksel'deki görüşmelerde de gündeme geldiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Savaştan kaçan çocukların dramı dünya gündeminde
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Haber Ajansı, Genel
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