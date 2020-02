Savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de engelini yüzerek aşıyor

Doğuştan sol kolunun yarısı olmayan Afgan Omran Mohammed Majidzade, Türkiye 'de tanıştığı yüzme sporuyla engelleri aşıyor.Ülkesindeki savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye göç eden 10 yaşındaki Majidzade, Giresun 'da hayatında yeni bir sayfa açtı. Merkezdeki Gazipaşa İlkokulunda öğrenim gören Majidzade, öğretmeni tarafından spora yönlendirildi.Yaklaşık 3 aydır yüzme dersleri alan Omran, kısa sürede gösterdiği performansla eğitmenlerinin takdirini topluyor.Omran Mohammed Majidzade, AA muhabirine, Afganistan'da savaşın yol açtığı şartlar nedeniyle çok zorlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.Ülkesinde en çok silah ve bomba seslerinden korktuğunu anlatan Majidzade, Afganistan'dayken hep tedirgin olduğunu belirtti.Majidzade, anne, babası ve 3 kardeşiyle Türkiye'ye geldiklerini anlatarak, "İki yıldır Giresun'dayız. Burada eğitim hayatıma devam ediyorum. Şartlar çok güzel, artık korkacak bir şey yok." dedi.Türkiye'de öğretmeninin tavsiyesiyle yüzmeyle tanıştığını kaydeden Majidzade, "Benim için çok güzel oldu, kolumdaki engelim bir sorun yaşatmıyor. Yüzüyorum, eğleniyorum, her şeyi yapıyorum. Yüzmek çok kolay, zorlanmadan yüzüyorum. Serbest, kelebek, sırt, kurbağalama, her şeyi yüzüyorum. Spor yapmak ve bu şekilde imkanlar bulmak çok güzel." diye konuştu.Majidzade, yüzmede kendini geliştirerek yarışmalarda birincilikler elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.Giresun Şahinspor Yüzme Kulübü antrenörü Ali Şahin ise her zaman engellilerin yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi.Bu durumu bilen öğretmenlerin de engellileri yüzme kulübüne yönlendirdiğini anlatan Şahin, "Omran'ı bize yönlendirdiler, ailesiyle de tanıştık. Çok detaylara girmedik. Nereden geldin, ne yaptın, bunları sormadık. Bizim için önemli olan çocuk. Güzel Türkçe konuşuyor." dedi."Sporcu potansiyeli var"Majidzade'nin derslere katılmasıyla yetenekli olduğunu keşfettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:"Onunla birebir konuşmaya başladık. Omran da çok çalışkan, girişken, özel bir çocuk. Kısa süre olmasına rağmen dört stilde de yüzmeyi öğrendi. Sporcu potansiyeli var. Antrenmana ilk o geliyor, son o çıkıyor. Onu normal çocukların olduğu yarışmaya soktuk, dört stil yüzdü. Tabii bu bizim önümüzü açtı. Daha önce Türkiye şampiyonalarında başarılı olan Aslan adında öğrencimiz vardı engelli, inşallah bir Aslan daha yetiştireceğiz."Şahin, Majidzade'nin lisansını çıkararak bedensel engelliler Türkiye şampiyonalarında yarışlara sokmayı hedeflediklerini, başarılı olacağına inandıklarını dile getirdi.